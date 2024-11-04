Batman ve Mardin'e kayyum atandı

İHA

Batman Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DE KAYYUM ATANDI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde de polisler tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’den yüzde 57.4 oy almıştı. Batman Belediye Eşbaşkanı Gülistan Sönük, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’den yüzde 64.52 oy almıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandığı duyuruldu.