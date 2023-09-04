Batman'da 1 terörist daha teslim oldu! İfadesi ortaya çıktı: 'Anlatılanlarla dağdaki yaşam bağdaşmıyor' Batman Valiliği, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 30 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı’na gelen 1 teröristin teslim olduğunu duyurdu. Terörist verdiği ifadede, aç ve susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen örgütten kaçmayı başardığı söyledi.

DHA

Mehmetçik'in mücadelesi ile kenara sıkışan terör örgütü çözülmeye devam ediyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla kenara sıkışan örgüt, kayıp veriyor.

Sözde yönetici kadrolarından örgüt mensuplarına kadar hepsi tek tek sarı torbaya girerken, kaçacak delik bulamayan teröristler de güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Bunlardan biri de Batman'da yaşandı.

Teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi

Terör örgütüne katılanlar ve aileleriyle birlikte sürdürülen bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları sonucunda 2003’te Batman’dan terör örgütüne katılan ve hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arama kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun, 30 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Açıklamada, 2023’te Batman Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ikna edilip teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısının 8’e ulaştığı kaydedildi.

"Yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağlıyorlar"

Valilik açıklamasında, teslim olan teröristle yapılan görüşmeye de yer verilerek, şöyle denildi: