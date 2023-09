Batman'da Berxwedan kod adlı terörist ikna yoluyla teslim oldu! İHA, SİHA’lar bize nefes aldırmıyordu...

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle amansız mücadelesi bu kapsamda başarıyla devam ediyor.

Eli kanlı terör örgütünün korkulu rüyası olan kahraman komandolar, her nerede ne şartta olursa olsun, hainlerin tepesine biniyor.

Öte yandan Batman İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çabaları sonuç verdi.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları sonucu son 8 ayda 8 terörist teslim oldu.

Teslim olan terörist sayısı 39 oldu

Diyarbakır annelerinin eyleminin başladığı 2019 tarihinden bu yana teslim olan terörist sayısı 39’a ulaştı.

1 terörist daha teslim oldu

Suriye’deki saha unsurlarınca ikna edilen 'Berxwedan' kod adlı S.A. (25) isimli terörist de Habur Sınır Kapısı'na teslim olmasının ardından Batman’a getirildi.

Emniyette sorgulanan terörist S.A., ifadesinde, ailesine maddi katkı sağlamak amacıyla Batman’dan İstanbul’a gittiğini söyledi.

İş bulma vaadine kandı

S.A., 2021 yılında sözde esnaf ziyareti yapmak amacıyla iş yerlerini ziyaret eden HDP’lilerle tanışıp, HDP’liler tarafından Avrupa’da iş bulma vaadiyle kandırılarak kaçak yollarla Yunanistan’a götürüldüğünü söyledi.

Terörist S.A., buradan Avrupa’ya gitmeyi beklerken terör kamplarına teslim edildiğini dile getirdi.

Kaçak yollarla Suriye'ye götürüldü

Bir süre buradaki terörist kamplarında eğitim gördüğünü anlatan S.A., Avrupa’ya gitmeyi hayal ederken sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra önce Mardin’in Nusaybin ilçesine, oradan da kaçak yollarla Suriye’ye götürüldüğünü söyledi.

Suriye’deki terörist kamplarında bir süre eğitim aldıktan sonra mağara, tünel ve hendek kazma ekibine dahil edildiğini belirten S.A., beraberindeki teröristlerce günlerce mağara, tünel ve hendek kazdığını söyledi.

"Tepemizde sürekli Türk İHA, SİHA’ları dolanıyordu"

İfadesinde Türk SİHA ve İHA’ları tarafından sürekli gözetlendiklerini ifade eden terörist S.A., şunları söyledi:

"Gelenler 13-14 yaşlarında çocuklardı"

Terörist S.A., Türk askerinin başarılı sınır ötesi harekatları ve operasyonlarından dolayı terör örgütü PKK’ya katılımın neredeyse bitme noktasına geldiğini itiraf etti. Ölüm korkusuyla yaşadıklarını vurgulayan S.A., şu ifadeleri kullandı:

Ölüm her an ensemizdeydi. Her an öleceğiz korkusuyla yaşıyorduk. Operasyonların ardı arkası kesilmiyordu. Kafamızı çıkaramaz hale gelmiştik. Her an sayımız azalıyordu, örgüte katılım yok denecek kadar azdı. Az da olsa gelenler oluyordu, onlar da 13-14 yaşında çocuklardı. Bunlarla ne savaşı verilebilirdi?