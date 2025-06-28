Batman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü araçta sıkıştı

Batman’da kent merkezinde bir cadde üzerinde O.S. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle 32 yaşındaki O.S., kullandığı araçta sıkıştı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün kimliği ve olayın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.