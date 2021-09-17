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- Batman'da kaldırımda duran çantanın içinden bomba çıktı
Batman'da kaldırımda duran çantanın içinden bomba çıktı
Batman'da kaldırımda duran şüpheli çantayı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler çantanın içinde el bombası olduğunu tespit etti. Ekipler kontrollü patlama ile çantayı imha etti.
- İHA
- 17.09.2021 - 04:20
- Güncelleme : 17.09.2021 - 04:49
Batman'da kaldırımda duran şüpheli çanta, etrafa korku saçtı.
Saat 22.00 sıralarında Batman Belediyesi karşısındaki sokakta yaşandı.
BÖLGEDEKİ İNSANLAR UZAKLAŞTIRILDI
Sokakta sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı.
ÇANTANIN İÇİNDEN EL BOMBASI ÇIKTI
Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi.
Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan el bombası çıktı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
Batman'da kaldırımda duran çantanın içinden bomba çıktı VİDEO