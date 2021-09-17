Haberler

Gündem Haberleri

Batman'da kaldırımda duran çantanın içinden bomba çıktı

Batman'da kaldırımda duran çantanın içinden bomba çıktı

Batman'da kaldırımda duran şüpheli çantayı görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler çantanın içinde el bombası olduğunu tespit etti. Ekipler kontrollü patlama ile çantayı imha etti.