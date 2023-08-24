Batman'da kavurucu sıcaklar nedeniyle çiftçiler gece çalışıyor

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında...
Öyle ki sıcaklıklar rekor seviyelerde seyrediyor.
Bu sıcaklıklardan da en çok etkilenenlerin başında ise çiftçiler geliyor.
Gece iş başındalar
Gündüz sıcaklığın 40 derecenin altına düşmediği Batman'da çiftçiler işlerini akşam saatlerinde devam ettiriyor.
Buğday ve arpaları patoz ettiriyorlar
Güneşin altında çalışmakta zorlanan çiftçiler, gece mesaisinde imece usulüyle tarlalarını biçiyor, hasat etikleri buğday ve arpaları taşıyarak patoz yapıyor.
Oraklarla hasat
Özelikle büyük tarla ve bahçelerin bulunmadığı Sason ilçesinde biçer döver kullanamayan çiftçiler, buğday ve arpalarını oraklarla hasat ediyor.
Çiftçiler traktörlere bağladıkları patozlarla ürünlerini döverek tahıl ve saplarını ayırmak zorunda kalıyor.