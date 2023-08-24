Batman'da kavurucu sıcaklar nedeniyle çiftçiler gece çalışıyor Tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle hasat ettikleri arpa ve buğdayları akşam gün batımından sonra toplayarak patoz işlemini yapıyor.

İHA

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında...

Öyle ki sıcaklıklar rekor seviyelerde seyrediyor.

Bu sıcaklıklardan da en çok etkilenenlerin başında ise çiftçiler geliyor.

Gece iş başındalar

Gündüz sıcaklığın 40 derecenin altına düşmediği Batman'da çiftçiler işlerini akşam saatlerinde devam ettiriyor.

Buğday ve arpaları patoz ettiriyorlar

Güneşin altında çalışmakta zorlanan çiftçiler, gece mesaisinde imece usulüyle tarlalarını biçiyor, hasat etikleri buğday ve arpaları taşıyarak patoz yapıyor.

Oraklarla hasat

Özelikle büyük tarla ve bahçelerin bulunmadığı Sason ilçesinde biçer döver kullanamayan çiftçiler, buğday ve arpalarını oraklarla hasat ediyor.

Çiftçiler traktörlere bağladıkları patozlarla ürünlerini döverek tahıl ve saplarını ayırmak zorunda kalıyor.