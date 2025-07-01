Batman’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.