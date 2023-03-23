Batman'da petrol boru hattında sızıntı: Boru hattı kapatıldı BOTAŞ’ın, Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde sızıntı yaşandı. Çaya sızan petrolün temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

BOTAŞ'ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde, Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkisinde petrol sızıntısı meydana geldi.

Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vananın da kapatıldığı açıklandı.

"Sızan petrolün temizlenmesi çalışmaları devam etmektedir"

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, sızıntı nedeniyle boru hattının kapatıldığını, Batman Çayı’na sızan petrolü temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

BOTAŞ’ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında, 23 Mart 2023 günü gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısı meydana gelmiştir. Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vana da kapatılmıştır. Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı’na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır

"Petrol boru hattı en kısa sürede devreye alınacaktır"

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada ise temizleme ve onarım çalışmalarının ardından boru hattının tekrar devreye alınacağı ifade edilerek şöyle denildi: