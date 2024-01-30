Battal İlgezdi ile Şaban Sevinç canlı yayında birbirine girdi Yeniden aday gösterilmemesi sonrası CHP’den istifa eden açıklayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bağlandığı canlı yayında gazeteci Şaban Sevinç'in iddialarını yalanlayarak " İmamoğlu'ndan adaylık isteyen şerefsizdir, yalan söyleyen de şerefsiz oğlu şerefsizdir" dedi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta Türkiye, sandık başına gidecek..

Sayılı günlerin kaldığı yerel seçimler için siyasi partiler çalışmalarına hız verdi..

Aday belirleme çalışmalarında sona gelinirken CHP'de krizler bitmiyor..

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yeniden aday gösterilmemesi üzerine yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İlgezdi, istifa ederken "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadeleriyle yeni bir tartışma yarattı.

Bu açıklama sonrası CHP'de kurultay döneminde ortaya çıkan "Kemalciler" ve "Ekremciler" yeniden ayaklandı..

tv100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde yayınlanan Taksim Meydanı programı konuğu gazeteci Şaban Sevinç'in İlgezdi ile ilgili "Zaten 2019'da PM adaylığını onaylamamıştı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu insiyatif kullandı. Hatta eşi de PM'yi terk etti." dedi.

Bunun üzerine Battal İlgezdi, Barış Yarkadaş'ın telefonundan canlı yayına bağlandı.

"Şaban Bey'in söylediği her şey yalan ve yanlıştır"

İlgezdi, Sevinç'i yalancılıkla suçlayarak şunları söyledi:

Şaban Bey'in iddia ettiği yalan ve yanlıştır. Ben Parti Meclisi'nden ve MYK'dan geçerek aday oldum, genel başkan yetkisiyle aday olmadım. Eşim Parti Meclisi'ni terk etmedi. Eğer Şaban Bey bu meseleleri bilmiyorsa arasın o tarihteki PM üyeleriyle konuşsun

"Sabahtan beri yalan söylüyorsun"

"Başkan PM terk ettiğini ben söylemedim. Ferhat Bey söyledi." diyen Sevinç'e tekrar yanıt veren İlgezdi şunları söyledi:

İstiyorsan seninle özel bir program yapalım. PM'yi konuşalım. Sabahtan beri burada yalan söylüyorsun. Hepsini yalan söylüyorsun. Bahsettiğin her şey yalan

İlgezdi'nin sözlerine üzerine Sevinç ile arasında tartışma yaşandı.

"İstanbul'da aday belirlemede tek yetkili İmamoğlu, hepsi tek tek İBB'ye çağrılıyor"

İstifasına ilişkin İlgezdi, şunları söyledi:

İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP’nin kendi organları vardır. MYK’nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez.



Ben buradan soruyorum CHP İstanbul'dan mı Ankara'dan mı yönetiliyor.. İstanbul'da aday belirlemede İmamoğlu tek yetkili. Hepsi tek tek İBB'ye çağırılıyor, siz adaysınız siz değilsiniz..

"Hiçbir partiden aday olmayacağım"

Hacır'ın "Başka bir partiden aday olacak mısınız?" sorusunu İlgezdi "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim." diyerek yanıtladı.

"İmamoğlu'ndan adaylık isteyen şerefsizdir, yalan söyleyen de şerefsiz oğlu şerefsizdir"

Şaban Sevinç'in 2 kez İmamoğlu ile görüştüğünü söylemesi üzerine sinirlenen İlgezdi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayıptır ya, sabahtan beri Saraçhane bülbülü gibi öttürüyor"