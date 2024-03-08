Batuhan Mumcu, Antalya'da tiyatro sanatçılarıyla bir araya geldi

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Antalya'da temaslarını sürdürüyor.
Dün gençlerle bir araya gelen Mumcu, bugün ise devlet tiyatrosunu ve balesini ziyaret etti.
Burada oyuncularla buluşan Mumcu, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Ekiplerimizin prova heyecanına eşlik ettik"
Antalya temaslarımız kapsamında Antalya Devlet Tiyatrosu ile Antalya Devlet Opera ve Balesi’ni ziyaret ederek sanatçılarımızla bir araya geldik, ekiplerimizin prova heyecanına eşlik ettik.
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