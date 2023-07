Batuhan Mumcu: Türk mutfağıyla kıyaslanabilecek ülke mutfağı çok az

ensonhaber.com

İncili Gastronomi Rehberi 2023 için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan program, Hürriyet ve Karaca iş birliği ile hayata geçirildi.

Gıda sektöründen çok sayıda firmanın katıldığı programdaki isimlerden biri de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu oldu.

Mumcu, burada yaptığı konuşmasında gastronominin önemine değindi.

Aynı zamanda bakanlığın sektör için hazırladığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Batuhan Mumcu şu ifadeleri kullandı:

Son iki yıldır düzenlediğimiz Türk Mutfağı Haftası’ndan da burada bahsetmek gerekiyor. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız bu haftada ülkemizin yanı sıra yabancı temsilciliklerimizin olduğu merkezlerde de etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler geniş kitleleri Türk mutfağının eşsiz reçeteleriyle tanıştırmak; sahip olduğumuz değerleri tanıtmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir vitrin. Bu vitrini en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.



Elbette tanıtım, farkındalık, bilinçlendirme gibi amaçlarınız varsa reklam filmleri olmazsa olmaz bir araç. Bu noktada büyük memnuniyetle ifade etmek isterim ki gastronomiyi ön plana çıkardığımız “İstanbul is the New Cool” filminin ikincisi geçtiğimiz yıl 125 ülkede, televizyon ve dijital mecralarda yayına girdi. GoTürkiye’nin Youtube kanallarında da yayına verdik. Gördüğü ilgi doğru adımlar attığımızın ciddi bir göstergesidir. Güncellemelerle, yeni fikir ve projelerle yeni hedeflere yürüyoruz. Ülkemize ve milletimize hizmet noktasında bizler için “yeterli” diye bir kavram yoktur. Biliyoruz ki her zaman daha iyisi vardır ve biz onu da aşabiliriz.