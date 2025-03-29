Batuhan Mumcu'dan CHP'nin boykot çağrısına tepki

CHP bugün, İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından da hem sokak hem de yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan Özgür Özel, bugün çağrısını yeniledi.

Miting sırasında isim vererek kanalları boykot edeceklerini söyleyen Özel'e, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan da sert tepki geldi.

"PEKİ SHOW TV, ATV, KANAL D, STAR TV'DE YAYINLANAN DİZİLERDE OYNAYAN OYUNCULAR NE YAPACAK"

Mumcu, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Peki şimdi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV’de yayınlanan dizilerde oynayan değerli oyuncular ne yapacak? Dizileri mi bırakacaklar, yoksa tüm yapımlar Halk Tv’ye mi taşınacak? Sözde hak, hukuk, adaletten bahsedenler yüzlerce kamera arkası emekçisinin ekmeğiyle oynamaktan çekinmiyor!



Oyuncular, set işçileri, senaristler, ışıkçılar, kostümcüler... Onların emeği, geçimi ne olacak? Sanatçıyı ve emekçiyi cezalandırmak siyaset yapmak mı? İşinize gelmeyeni susturarak mı demokrasi getireceksiniz? Ama ne yaparlarsa yapsınlar, millet her şeyin farkında. Hesap vermekten kaçamazsınız!