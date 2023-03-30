Bayraktar Kızılelma'dan bir başarı daha: Seri üretim tarihi verildi Türkiye'nin insansız ilk uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzüne çıkmak için gün sayıyor. Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamayla Kızılelma'nın 2024 yılının başında seri üretime geçeceğini açıkladı.

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Türkiye yerli ve milli sanayide önemli adımlar atmayı sürdürüyor...

Türk mühendisler özverili çalışmaları sonucu savunma sanayisine her geçen gün yeni eserler kazandırmayı sürdürüyor.

Bu eserlere öncülük eden firmalardan birisi de Baykar Teknoloji.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.

Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın seri üretim tarihini açıkladı.

2024 yılının başında seri üretime geçecek

Yapılan açıklamaya göre Bayraktar Kızılelma 2024 yılının başında seri üretime başlayacak hale gelecek.

"Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından verdiği müjdede şu ifadeleri kullandı:

Bayraktar KIZILELMA orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek. İnşallah 2024’ün başında KIZILELMA’nın seri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında heyecanla ilk uçuşunu beklediğimiz, dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA’sı olacak Bayraktar TB3’ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde iftara dakikalar kala Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Muharebe sahasında devrim

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Düşük radar izi özelliği

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek.

6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsanlı savaş uçakları gibi hava muharebesi gerçekleştirecek

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye’nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.