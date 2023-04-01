Bayraktar Kızılelma'nın uçuş görüntüleri: 20 bin feette nefes kesen görüntüler Türkiye'nin yerli ve milli gururu Kızılelma insansız hava aracı gökyüzüne süzüldü. 20 bin feet yükseklikteki o anlar Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Türkiye savunma sanayiinde destan yazmaya devam ediyor.

Bir bir üstüne müjdeli haberlerin gelmesiyle yerli ve milli savunmada yeni bir kapı aralanıyor.

Bağımsızlık fikriyle projelerin başına geçen mühendisler Türk milletini gururlandırmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağının testleri devam ediyor.

Bayraktar Kızılelma orta irtifa testini de başarıyla tamamladı.

Üçüncü uçuş başarıyla gerçekleştirildi

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı bu kapsamda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen üçüncü uçuşta, Bayraktar Kızılelma 20 bin feet irtifaya çıkarak Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladı.

O anlar paylaşıldı

Uçuş testine eşlik eden Bayraktar AKINCI da kamerasıyla Bayraktar Kızılelma'yı gökyüzünde izledi.

O anlar sosyal Baykar Teknoloji'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Muharebe sahasında devrim

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Düşük radar izi özelliği

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek.

6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.

İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsanlı savaş uçakları gibi hava muharebesi gerçekleştirecek

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye’nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.