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    Bayraktar Kızılelma'yı tiye alan İsa İlyasoğlu'nun sözleri yeniden gündemde

    Yeniden Diriliş Partisi lideri İsa İlyasoğlu, ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar Kızılelma hakkında "Bu uçak maket. Bunu sacdan tahtadan yapıp boyatmışlar üstünü. Abartmayın" demişti.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 18:12
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    Bayraktar Kızılelma'yı tiye alan İsa İlyasoğlu'nun sözleri yeniden gündemde

    Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava (İHA) araçları, orduyu şahlandırıyor....

    Yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, test aşamalarını başarıyla tamamladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 ay içinde havalanacağını duyurmasının ardından Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, müjdeyi duyurdu.

    Kızılelma uçtu

    Test aşamalarını başarıyla tamamlayan Kızılelma uçtu.

    Selçuk Bayraktar o anları, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadeleriyle aktardı.

    İsa İlyasoğlu "Bu uçak maket abartmanın alemi yok" demişti

    Bu gelişmenin ardından Yeniden Diriliş Partisi lideri İsa İlyasoğlu'nun Bayraktar Kızılelma'yı tiye aldığı sözleri yeniden gündemde yer aldı.

    Sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan videoda İlyasoğlu "Zaten bu uçak maket. Bunu sacdan tahtadan veya karbondan yapıp boyatmışlar üstünü. Tamam bu başlangıçtır ama şu bunu abartmanın alemi yok. Milleti kandırmanın alemi yok." ifadelerini kullanıyor.

    Bayraktar Kızılelma'yı tiye alan İsa İlyasoğlu'nun sözleri yeniden gündemde VİDEO

    Bayraktar Kızılelma yı tiye alan İsa İlyasoğlu nun sözleri yeniden gündemde #1

    Bayraktar Kızılelma yı tiye alan İsa İlyasoğlu nun sözleri yeniden gündemde #2

    Bayraktar Kızılelma yı tiye alan İsa İlyasoğlu nun sözleri yeniden gündemde #3


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