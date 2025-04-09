Bayraktar TB2, iki testi daha başarıyla geçti

Türkiye, savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği büyük ilerlemelerle dikkat çekiyor.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor.

Son olarak Bayraktar TB2, iki yeni testi daha başarıyla tamamladı..

İKİ MANEVRAYI BAŞARIYLA GEÇTİ

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktar TB2'nin ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası testlerine ilişkin görüntülere yer verildi.

"DÜNYADA BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TB2'nin test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Dünyada bir ilki daha gerçekleştiren Bayraktar TB2, ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası kabiliyetleriyle, sadece insansız sistemlerin değil, tüm hava platformlarının sınırlarını yeniden tanımlıyor. Bu başarı; mühendisliğimizin, vizyoner yaklaşımımızın ve azmimizin ürünüdür.



Kendi sınıfında dünya çapında referans haline gelen milli platformlarımız, kazandıkları bu tür yetkinliklerle caydırıcılığımızı artırmakta, sahadaki esnekliğimizi ve güvenliğimizi üst düzeye taşımaktadır. Bu gurur verici gelişmede emeği geçen BAYKAR Teknoloji ailesini yürekten tebrik ediyorum.