Haber Merkezi

Yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda atılan tarihi adımlar, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor..

Türkiye bir hedefine daha ulaştı.

Özellikle insansız hava araçları (İHA) konusunda küresel liderlik hedefleyen Baykar Teknoloji, yerli üretim TM100 motoruyla bu alanda dikkat çeken bir adım atmış durumda.

YERLİ MOTORLA UÇTU

Milli SİHA Bayraktar TB2, milli motor 'TM100 Entegreli' test uçuşunu da başarıyla tamamlandı.

HALUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, inandıklarını, birlikte çalıştıklarını ve başardıklarını ifade ederek, Bayraktar TB2'nin dünyada kendi klasmanında açık ara en çok sipariş verilen ve en yüksek adetli seri üretim aşamasına geçmiş taktik sınıf bir SİHA sistemi olduğunu belirtti.

Gövdesinden elektronik-aviyonik sistemlerine, uçuş kontrol bilgisayarından tüm yazılımlarına kadar tamamen milli olarak geliştirdikleri Bayraktar TB2'nin motorunun içten yanmalı bir piston motoru olduğunu aktaran Bayraktar, "Zamanında 'iyi ama motoru yerli değil' diyerek birçok algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Oysa bu sınıftaki bir SİHA için motor, görev başarısını belirleyen en kritik bileşenlerden biri değildi. Bu nedenle başta daha stratejik alanlara odaklandık." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bir de müjde verdi.

40 FARKLI MİLLİ FİRMANIN DESTEĞİYLE TM100 MOTORUNUN AR-GE FAALİYETLERİNE BAŞLANDI

Haluk Bayraktar, Açıklamalarının devamında Anadolu’nun dört bir yanından 40 farklı milli firmanın desteğiyle tamamen Baykar'ın öz kaynaklarıyla Baykar Motor Geliştirme Ekibi’nin liderliğinde TM100 motorunun tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerine başlandığını duyurdu.

"VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bayraktar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: