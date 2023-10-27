Bayraktar TB3, Cumhuriyet'in 100. yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi Türkiye'nin yerli ve milli hava araçlarından olan Bayraktar TB3 göklerle buluştu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB3 SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin savunma sanayide katettiği yol, son 20 yılda önemli noktalara geldi.

Dünyada savaş stratejilerini değiştiren yerli ve milli İHA-SİHA'lar her alanda başarılı faaliyetler göstermeye devam ediyor.

Üretilen insansız hava araçlarıyla artık kendisini dünyaya kanıtlamış olan Türk savunma sanayisi, Bayraktar TB3 ile de önemli bir mevkiye ulaşmış olacak.

TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST’e ilk kez halka açık sergilenen Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İki saatlik uçuşu tamamladı

Geçtiğimiz günlerde hızlı koşu testini tamamlayan Bayraktar TB3 bugün Keşan’da iki saatlik uçuşu tamamladı.

"Cumhuriyetimizin 100. yılına bir hediyemiz olacak"

Uçuştan önce açıklama yapan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TCG Anadolu’ya konuşlanacak olan Bayraktar TB3 ve Kızılelma havacılık tarihinde aslında bir devrimi işaret ediyor. Nasıl ki dünyada SİHA’larla ilk savaşı Türk orduları Karabağ’da kazandıysa Bayraktar TB2’ler vesilesiyle, filolar halinde uçan ve en gelişmiş hava savunma silahlarını, zırhlı araçları, tankları imha eden Bayraktar TB2’ler sayesinde dünyada muharebe paradigması değiştiyse, Bayraktar TB3 ve Kızılelma’nın TCG Anadolu’ya konuşlanmasıyla da dünya muharebe tarihinde devrim yaratacak bir çığır açılmış olacak. Bu da Cumhuriyetimizin 100. yılına bir diğer hediyemiz olacak.

Yerli motorla uçtu

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapacak olan Bayraktar TB3’ün 1 saat süren ilk uçuşu dünya havacılığında yeni bir dönemin habercisi oldu.

İlk uçuşunda TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3’ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor, deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.

İlk kez TEKNOFEST'te sergilendi

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi.

Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle güç çarpanı olacak Bayraktar TB3, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yüz binlerce insan TCG Anadolu'da ziyaret etti

Kanatları katlanabilir yapıda tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak adlandırılan TCG Anadolu’nun uçuş güvertesinde İstanbul ve İzmir’de sergilendi.

Bu kapsamda yüz binlerce vatandaş Bayraktar TB3’ü güverte üzerinde görmek için Türkiye’nin en büyük savaş gemisini ziyaret etti.

Çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Caydırıcı güç olarak kullanılacak

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Gemiden uçuş testleri 2024'te yapılacak

TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni’ne katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geminin uçuş güvertesine konuşlandırılan Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3 fiziksel özellikleri