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Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayii alanında kazandığı küresel başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk savunma sanayiinin lider firmalarından BAYKAR, bir yeniliğe daha imza atarak havacılık tarihine altın harflerle kazındı.

Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava aracı Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirdiği uçuş testinde, kısa pistli bir gemiden iniş yapıp kalkış gerçekleştiren ilk SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) oldu.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KANITLADI

Bu başarının ardından, dün yapılan test uçuşlarında Bayraktar TB3, iki kez daha başarıyla iniş ve kalkış yaparak teknolojik üstünlüğünü kanıtladı.

İKİ BAŞARILI UÇUŞ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ

Bayraktar TB3, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yaptı.

Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet (6 Kilometre) irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamladı.

TOPLAM UÇUŞ 828 SAATİ GEÇTİ

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran'da da Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi'ni başarıyla tamamladı.

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçmiş oldu.

Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait bulunuyor.

Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 828 saat 57 dakika havada kaldı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol katetmişti.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart'ta da ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.

İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetlerle sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti de bulunacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile olmak üzere 35 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.