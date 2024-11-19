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Haber Merkezi

Türkiye, havacılık tarihinde dikkat çeken başarılara imza atıyor...

Savunma sanayii alanında katedilen her gelişme sevindirirken, BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşım ise ülkemizin havacılık alanında geldiği son noktayı gösterdi.

DÜNYA TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

BAYKAR tarafından BayraktarTB3'e ilişkin yapılan paylaşımda, BayraktarTB3'ün dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden, TCG Anadolu'dan iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olduğu bildirildi.

"VATANIMIZA ARMAĞAN OLSUN!"

X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: