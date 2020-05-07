Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı

Selçuk Bayraktar, Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendisleri ile 1 ay gibi bir sürede seri üretimine geçilen yerli solunum cihazının hikayesini anlattı.

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hasataların tedavisinde kilit ekipmanlardan olan solunum cihazı, Türkiye'de yerli imkanlarla 1 ay gibi kısa sürede üretildi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı'nın üretim sürecini CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de anlattı:

Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazının hikayesi-1

"UÇAK YAPMAK HAYALİMDİ"

"Uçak yapmak hayalimdi. Genç yaşlardan itibaren havacılığa merakım vardı. Birazda babamdan kaynaklanıyor. Mühendis bir aileyiz diyebiliriz. Ufak yaşlardan itibaren babam beni pilotluk kursuna götürdü. Bir defa ayağınız yerden kesildiği an kopamıyorsunuz. Uçak yapmak pilot olmak hayalimdi. Baykar eski bir müessese, babamın 1985’de kurduğu bir müessese. Biz ufak yaşlardan çalışıyoruz. Hassas makine parçaları üretmek üzere kurulmuş ilk olarak. İHA ve SİHA'ya girmesi benim uçak yapma tutkumla birlikte girdi. İHA’lar 2000’lerin başında yeni yeni konuşuluyor. Baykar’ın aslında bir sanayii birikimi var o dönemde. Babam ilham kaynağıdır."

Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi

SOLUNUM CİHAZI ÜRETİMİNİN HİKAYESİ

"Salgının başladığı dönem bütün dünyada salgının özellikle hastaların kötü seyrettiği durumlarda zatürreye dönüştüğü ve entübasyon gerekliliği doğuyordu. Ben o dönem makaleleri takip ediyordum. Ülkemize geldikten sonra şu yönünü gördük. Türkiye, kişi başına en çok yoğun bakım yatağı düşen ülkelerden biri. Bizde altyapı çok sağlam. Bir taraftan bütün dünyayı sarıyor bir yandan İHA çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Solunum cihazı acaba olur mu?' Türkiye’de bütün dünya bunun peşine düştü. Bizim hazırlığımız çok iyi durumda. Sanayii Bakanlığımızın desteklediği firma vardı ve 12 adet cihaz üretmeyi başarmışlardı. Hastalığı rakamlarla hesap ettiğinizde rakamlar bir yere geldiği an ihtiyaç olabilirdi. Hazırlıklı bile olsanız hastalığı durdurmazsınız. Önce firma tespit edildi. Ürünü sorduk. Çok kullanıldığını söylediler. Ve bizde destek olduk. ASELSAN ile görüştük. Türkiye’nin hazırlığı ve altyapısı çok ciddi. Yurt dışındaki sistemle kıyaslanamaz. Türkiye’deki insana dokunur bir sistem. Binin üzerinde cihazı biz bağışlanmak üzere topladık."

Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazının hikayesi-2





"BU AYIN SONUNA KADAR 5 BİN ADET ÜRETİLECEK"

"Sağlık Bakanlığımız sağ olsun, hemen 5 bin adet sipariş vereceğini söyledi. Biz cihazın eksikliklerini gidererek hızla üretim serüvenine başladık."

"Cihazın içindeki bileşenleri yerli. Her şeyi olmasa da tasarımı yerli. Ama üretirken başka başka parçalar alıyorsunuz. Yerli yapmamız lazım. O noktada Aselsan’daki arkadaşlarımız hava akışı kontrolünü yapan parçayı yaptılar. Çok hızlı sürede sonuç alındı."

"Sonuçta çok hızlı bir şekilde 15 gün içinde seri imalat prototipi çıktı. Sonra 100 adet Başakşehir’deki Hastane’ye teslim edildi. Sonrasında bu ayın sonuna kadar 5000 adet üretilecek. Yurt dışına ihraç oluyor tabii bunu Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Biz kampanya ile bin adet toplamıştık."

"Bütün teknolojilerde gelişirken, bütün testleri geçseniz de zamanla nadiren de olsa oraya çıkabilecek sorunlar olabiliyor. Bütün cihazlar için geçerli. En fazla biz hataları seyrek hale getirebiliyoruz. Bütün sistemlerde böyle. Üretimden olan en kıymetli şey fikir. Buradaki fikrin üretmekten öte tasarım sahibi çok daha kıymetli."

"SAVUNMADA YERLİ PROJELER YÜZDE 70'E ULAŞTI"

"Cumhurbaşkanımız ülkemizin tarihine damga vurmuş bir isim. Ben kendisini çok eski yıllardan beri takip ediyorum. İl başkanlığı döneminden tanıyordum. Her yönden örnek bir insan. Cumhurbaşkanımızın ülkemize özellikle savunma sanayii 2000’lerin başında yüzde 15 katkı yapmaktaydı. Bugün baktığımızda projelere bu vizyon sayesinde yüzde 65-70 seviyesine ulaştık."