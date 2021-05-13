Bayram mesajları 2021: En yeni, en güzel, resimli, dualı Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri

Bayram mesajları 2021: En yeni, en güzel, resimli, dualı Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona ererken bayrama kavuşmuş olmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, en güzel Ramazan Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel, dualı Ramazan Bayramı mesajları..

Cennet kapılarının açıldığı, gönüllerin Allah sevgisiyle dolup taştığı on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktığımız bugün, ülke genelinde bayram coşkusu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'na kavuşmuş olmanın heyecanını yaşayan ve sevdiklerine "İyi Bayramlar" dilemek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren farklı, yeni, kısa, uzun, anlamlı, dualı, resimli Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını araştırıyor.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde geçecek olan bayramın sevincini sosyal medyadan veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden sevdikleriyle paylaşmak isteyen kişiler, günün anlam ve önemini anlatan en güzel ve anlamlı, resimli, kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajlarına göz atıyor.

İşte aileye, eşe, dosta, sevgiliye gönderilecek en yeni, kısa ve uzun, anlamlı, farklı, dualı, ayetli, resimli 2021 Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) kutlama mesajı sözleri…

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramı’nı kutluyorum...

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramı'nız hayırlara vesile olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramı'nız bereketli olsun!

Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar, Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun herşey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Nice Ramazan Bayramlarına...

Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği.. Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz ramzan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı’nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kâinatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Bizi yaratan ALLAH'a şükürler olsun, bütün müslümanlara hayırlı olsun, Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun Ramazan Bayramı’nız kutlu Oosun

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Yeter ki sağlık ve gönüllerimiz bir olsun.Allah nasip ederse diğer bayramları sevdiklerimizle kutlarız. Rabbim birlik ve berberliğimizi bozmasın her şey hallolur Sevgi, ve saygıyla, bayramınız mübarek olsun.

Mübarek bir ayın ardından bayramı hediye eden ve bizleri bayrama ulaştıran Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd olsun..Rahmet ayından temizlenmiş olarak çıkmayı ve bundan sonraki hayatımızı günahtan arınmış olarak yaşamayı Yüce Mevla nasip eylesin..Bayramınız mübarek olsun.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar...

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.