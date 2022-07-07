Bayram namazı saati yayınlandı! Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Kurban Bayramı namazı saatlerini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İl il 2022 Kurban bayramı namazı saatleri...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü olarak idrak ediliyor.

Bayramın sabırsızlıkla gelmesini bekleyenler, namaz saatlerini kaçırmamak için araştırmaya koyuldu.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Kurban Bayramı namazı saatlerini açıkladı.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri...

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

Bayram namazı kaçta kılınacak?

9 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şu şekilde: