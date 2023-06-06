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Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.