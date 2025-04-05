Bayram tatili dönüşü kabusa dönmesin: 33 kaza kara noktası
Haber Merkezi

9 günlük bayram tatili yarın sona eriyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkanlar ise dönüş yoluna geçmeye başladı.

Dönüş yoluna geçen vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılan 33 kaza kara yolunun hangileri olduğunu öğrenerek, güvenli bir yolculuk gerçekleştirebilir.

Kara yollarında en fazla kaza yapılan noktalar ve riski yüksek olan bölgelere özel çalışmalar yapılıyor.

ÇALIŞMALAR SAHİL KESİMLERİNDE

Bu yıl bitmeden 33 noktadaki çalışmanın tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar yoğun olarak sahil kesimlerinde yürütülüyor.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Samsun-Çarşamba yolu üzerinde 5 noktada, Trabzon-Yomra, Zonguldak-Gökçebey, Balıkesir-Ayvalık, Balıkesir-Edremit, Muğla-Köyceğiz, Muğla-Ortaca, Muğla-Fethiye, Aydın-Çine, Mustafakemalpaşa-Bursa, Kırıkkale-Irmak, Ankara-Kızılcahamam, Çankırı-Kurşunlu, Sivas-Şarkışla, Osmaniye-Kadirli, Mersin-Silifke, Şanlıurfa-Bilecik karayollarında yürütülen çalışmalar ile kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE DE ÇALIŞMA VAR

Karayollarının yanı sıra bazı şehir merkezlerinde de çalışma yapılıyor.

Trabzon, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Mardin, merkezinde çalışma yapılan şehirler arasında.

SAMSUN/Çarşamba

SAMSUN/Çarşamba

SAMSUN/Çarşamba

SAMSUN/Çarşamba

SAMSUN/Çarşamba

TRABZON/Yomra

ÇANKIRI/Kurşunlu

BURSA/Mustafakemalpaşa

BURSA/Mustafakemalpaşa

BURSA/Mustafakemalpaşa

KIRIKKALE/Irmak

SİVAS

SİVAS

SİVAS/Şarkışla

MARDİN

MUĞLA/Köyceğiz

MUĞLA/Ortaca

MUĞLA/Fethiye

ŞANLIURFA/Birecik

BALIKESİR/Edremit

BALIKESİR / Ayvalık (Ayvalık Otogar Kavşağı)

AYDIN/Çine

AYDIN/Çine

AYDIN/Çine

TOKAT/Erbaa

TRABZON

ESKİŞEHİR

MERSİN/Silifke

ZONGULDAK/Gökçebey

ANKARA/Kızılcahamam

NEVŞEHİR

OSMANİYE/Kadirli

ŞANLIURFA

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Adile Topçu
Adile Topçu
Editor