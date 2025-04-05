Bayram tatili dönüşü kabusa dönmesin: 33 kaza kara noktası

9 günlük bayram tatili yarın sona eriyor.
Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkanlar ise dönüş yoluna geçmeye başladı.
Dönüş yoluna geçen vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılan 33 kaza kara yolunun hangileri olduğunu öğrenerek, güvenli bir yolculuk gerçekleştirebilir.
Kara yollarında en fazla kaza yapılan noktalar ve riski yüksek olan bölgelere özel çalışmalar yapılıyor.
ÇALIŞMALAR SAHİL KESİMLERİNDE
Bu yıl bitmeden 33 noktadaki çalışmanın tamamlanması planlanıyor.
Çalışmalar yoğun olarak sahil kesimlerinde yürütülüyor.
KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR
Samsun-Çarşamba yolu üzerinde 5 noktada, Trabzon-Yomra, Zonguldak-Gökçebey, Balıkesir-Ayvalık, Balıkesir-Edremit, Muğla-Köyceğiz, Muğla-Ortaca, Muğla-Fethiye, Aydın-Çine, Mustafakemalpaşa-Bursa, Kırıkkale-Irmak, Ankara-Kızılcahamam, Çankırı-Kurşunlu, Sivas-Şarkışla, Osmaniye-Kadirli, Mersin-Silifke, Şanlıurfa-Bilecik karayollarında yürütülen çalışmalar ile kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.
ŞEHİR MERKEZLERİNDE DE ÇALIŞMA VAR
Karayollarının yanı sıra bazı şehir merkezlerinde de çalışma yapılıyor.
Trabzon, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Mardin, merkezinde çalışma yapılan şehirler arasında.
SAMSUN/Çarşamba
SAMSUN/Çarşamba
SAMSUN/Çarşamba
SAMSUN/Çarşamba
SAMSUN/Çarşamba
TRABZON/Yomra
ÇANKIRI/Kurşunlu
BURSA/Mustafakemalpaşa
BURSA/Mustafakemalpaşa
BURSA/Mustafakemalpaşa
KIRIKKALE/Irmak
SİVAS
SİVAS
SİVAS/Şarkışla
MARDİN
MUĞLA/Köyceğiz
MUĞLA/Ortaca
MUĞLA/Fethiye
ŞANLIURFA/Birecik
BALIKESİR/Edremit
BALIKESİR / Ayvalık (Ayvalık Otogar Kavşağı)
AYDIN/Çine
AYDIN/Çine
AYDIN/Çine
TOKAT/Erbaa
TRABZON
ESKİŞEHİR
MERSİN/Silifke
ZONGULDAK/Gökçebey
ANKARA/Kızılcahamam
NEVŞEHİR
OSMANİYE/Kadirli
ŞANLIURFA
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