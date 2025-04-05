Bayram tatili dönüşü kabusa dönmesin: 33 kaza kara noktası

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9 günlük bayram tatili yarın sona eriyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkanlar ise dönüş yoluna geçmeye başladı.

Dönüş yoluna geçen vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılan 33 kaza kara yolunun hangileri olduğunu öğrenerek, güvenli bir yolculuk gerçekleştirebilir.

Kara yollarında en fazla kaza yapılan noktalar ve riski yüksek olan bölgelere özel çalışmalar yapılıyor.

ÇALIŞMALAR SAHİL KESİMLERİNDE

Bu yıl bitmeden 33 noktadaki çalışmanın tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar yoğun olarak sahil kesimlerinde yürütülüyor.

KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Samsun-Çarşamba yolu üzerinde 5 noktada, Trabzon-Yomra, Zonguldak-Gökçebey, Balıkesir-Ayvalık, Balıkesir-Edremit, Muğla-Köyceğiz, Muğla-Ortaca, Muğla-Fethiye, Aydın-Çine, Mustafakemalpaşa-Bursa, Kırıkkale-Irmak, Ankara-Kızılcahamam, Çankırı-Kurşunlu, Sivas-Şarkışla, Osmaniye-Kadirli, Mersin-Silifke, Şanlıurfa-Bilecik karayollarında yürütülen çalışmalar ile kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE DE ÇALIŞMA VAR

Karayollarının yanı sıra bazı şehir merkezlerinde de çalışma yapılıyor.

Trabzon, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Mardin, merkezinde çalışma yapılan şehirler arasında.

SAMSUN/Çarşamba



SAMSUN/Çarşamba



SAMSUN/Çarşamba



SAMSUN/Çarşamba



SAMSUN/Çarşamba



TRABZON/Yomra



ÇANKIRI/Kurşunlu



BURSA/Mustafakemalpaşa



BURSA/Mustafakemalpaşa



BURSA/Mustafakemalpaşa



KIRIKKALE/Irmak



SİVAS



SİVAS



SİVAS/Şarkışla



MARDİN



MUĞLA/Köyceğiz



MUĞLA/Ortaca



MUĞLA/Fethiye



ŞANLIURFA/Birecik



BALIKESİR/Edremit



BALIKESİR / Ayvalık (Ayvalık Otogar Kavşağı)



AYDIN/Çine



AYDIN/Çine



AYDIN/Çine



TOKAT/Erbaa



TRABZON



ESKİŞEHİR



MERSİN/Silifke



ZONGULDAK/Gökçebey



ANKARA/Kızılcahamam



NEVŞEHİR



OSMANİYE/Kadirli



ŞANLIURFA

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