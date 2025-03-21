Bayram tatiline sayılı günler kala, yola çıkacak sürücülere uyarılar

AA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı..

Milyonlarca vatandaş, bayram tatilinde memleketlerine ya da tatile gitmek için yola çıkacak.

BAKIMSIZ ARAÇLAR RİSK TAŞIYOR

Bu kapsamda yaşanacak trafik yoğunluğu nedeniyle araçların teknik açıdan sorunsuz olması önem taşıyor.

Bakımsız araçlar, hem arızalanma hem de kaza yapma riski taşıyor.

Özellikle fren sistemi, lastikler, motor yağı ve sıvı seviyeleri gibi kritik noktalarda yapılacak kontroller, hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırıyor.

"SON DÖNEMLERDE ARAÇ YANGINLARI DİKKATİ ÇEKİYOR"

Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Aykut Tuncer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, seyahat sırasında problem yaşanmaması için araçların bakımlı olmasının önemine işaret ederek, "Son dönemde araç yangınları dikkati çekiyor. Bu yangınların en önemli sebebi, orijinal veya doğru kullanılmamış yedek parçalar. Bu nedenle yedek parça alırken dikkatli olmamız ve gerekli kontrolleri yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bayram trafiğinin her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun olacağını, bu nedenle de sürücülerin ekstra dikkat etmesi gerektiğini bildiren Tuncer, bayramın bu yıl mevsim geçişine denk geleceğine dikkati çekti.

"SÜRÜCÜLERİN BAYRAM SÜRESİNCE KIŞLIK LASTİKLERİYLE DEVAM ETMESİNİ ÖNERİRİM"

Tuncer, otomobil sahiplerinin bayram trafiğine çıkmadan önce gerekli bakımları yaptırması gerektiğini aktararak, şöyle dedi:

Sürücülerin bayram süresince kışlık lastikleriyle devam etmesini öneririm, lastik değişim zamanına daha var. Lastik değişimlerinin de doğru yetkili servislerde yapılmasını öneriyoruz. Yeni otomobillerde lastik uyarı sensörleri var. Ancak sensör arızası durumunda elektronik ortamda yapılmayan bakımlar yanlış onarıma neden olabiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.

"ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAKİ YANGINLARIN ÇOĞU YANLIŞ ŞARJ İŞLEMİNDEN KAYNAKLI ÇIKIYOR"

Elektrikli otomobillerin diğer araçlara göre daha az sorun oluşturduğunu ancak bu tür araçlarda arıza yaşanması durumunda kesinlikle yetkili servise başvurulması gerektiğini belirten Tuncer, şunları kaydetti: