Bayramda İstanbul ve çevresi için yağış uyarısı İstanbul ve çevre illere arefe ve Kurban Bayramı'nın ikinci günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

AA

Bayramda Marmara Bölgesi için yağış uyarısı...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada arefe günü (27 Haziran Salı) İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Bayramın ikinci gününe dikkat

Bayramın 1. günü bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada bayramın ikinci günü olan 29 Haziran Perşembe günü İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği kaydedildi.

Yağış bayramın son günü bölgeyi terk edecek

Bayramın 3. günü Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bayramın son gününde ise bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiği belirtildi.