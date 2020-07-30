Bayramda yola çıkacaklar için 'kaza kara noktası' uyarısı

Bayramda yola çıkacaklar için 'kaza kara noktası' uyarısı

En Son Haber

Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), iyileştirme çalışmaları süren 28 kaza kara noktası konusunda dikkat etmeleri gerekiyor.

Kurban Bayramı geldi çattı...

Bayram iznini fırsat bilen vatandaşlar, tatil yapmak veya Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.

KGM, KAZA KARA NOKTALARINI DUYURDU

Yolculuk esnasında yaşanabilecek sorunların önlenmesi adına Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), trafik kazalarının yoğunlaştığı noktaları paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce duyurulan 28 kaza kara noktası konusunda, sürücülerin dikkatli olunması istendi.

SÜRÜCÜLERDEN, YOĞUNLUK YAŞANAN BÖLGELERDE DİKKATLİ OLUNMASI İSTENDİ

Yapılan açıklamada vatandaşlardan, özellikle kaza kara noktalarında hız yapmamaları ve dikkatli davranmaları uyarısında bulunuldu.

Uyarıda, "Trafik kazalarının %90'ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor" vurgusunun altı çizildi.