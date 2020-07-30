Dolar
6.9726
-0.0186%
Euro
8.2064
-0.3884%
Altın
1953.12
-0.895%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
438.573
-0.9116%
Bitcoin
76290.28
-3.0314%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    Bayramda yola çıkacaklar için 'kaza kara noktası' uyarısı

    Bayramda yola çıkacaklar için 'kaza kara noktası' uyarısı

    Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), iyileştirme çalışmaları süren 28 kaza kara noktası konusunda dikkat etmeleri gerekiyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.07.2020 - 14:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bayramda yola çıkacaklar için 'kaza kara noktası' uyarısı

    Kurban Bayramı geldi çattı...

    Bayram iznini fırsat bilen vatandaşlar, tatil yapmak veya Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.

    KGM, KAZA KARA NOKTALARINI DUYURDU

    Yolculuk esnasında yaşanabilecek sorunların önlenmesi adına Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), trafik kazalarının yoğunlaştığı noktaları paylaştı.

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nce duyurulan 28 kaza kara noktası konusunda, sürücülerin dikkatli olunması istendi.

    Bayramda yola çıkacaklar için 'kaza kara noktası' uyarısı #1

    SÜRÜCÜLERDEN, YOĞUNLUK YAŞANAN BÖLGELERDE DİKKATLİ OLUNMASI İSTENDİ

    Yapılan açıklamada vatandaşlardan, özellikle kaza kara noktalarında hız yapmamaları ve dikkatli davranmaları uyarısında bulunuldu.

    Uyarıda, "Trafik kazalarının %90'ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor" vurgusunun altı çizildi.

    Bayramda yola çıkacaklar için 'kaza kara noktası' uyarısı #2

    Görüş Bildir