Bayramın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

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Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı.

Tatil beldelerine ya da memleketlerine gidenlerin ardından İstanbul'da trafik bir hayli rahatladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 13 olarak ölçüldü.

Megakent'te, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.

TOPLU TAŞIMADA DA SAKİNLİK

Toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında da sakinlik gözleniyor.