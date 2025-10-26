Bayrampaşa Belediyesi başkanvekili seçiminde iptal edilen oy tartışma yarattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bayrampaşa Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi, yaşanan tartışmalar ve iptal edilen oylar sonrası AK Parti süreci yargıya taşıdı.

Mahkemenin seçimin yenilenmesine hükmetmesinin ardından başkanvekilliği için yenilenen seçimler bugün gerçekleştirildi.

Bugün gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda AK Parti’nin adayı İbrahim Akın için kullanılan 3 oy, geçersiz sayılması için Başkan'a iletilmişti.

Akın’ın soyadındaki 'k' harfinin 'l' ve 'e' harflerine benzetilmesi sebebiyle oyun geçersiz sayılması gerginliği artırmıştı.

İKİ PUSULA ARASINDAKİ FARK TARTIŞMA YARATTI

21 Eylül’deki ilk toplantıda ise CHP’nin adayı İbrahim Kahraman lehine tartışmalı bir oy kabul edilmişti.

AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu.

Oturumu yöneten CHP'li Kahraman itirazı kabul etmemişti.

CHP'nin adayının kabul edilen oyu ve AK Parti'nin geçersiz sayılan oyu tartışma yarattı.

EYLÜL AYINDAKİ SEÇİMDE NELER YAŞANDI?

21 Eylül'de yapılan toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubunca Meclis Üyesi İbrahim Kahraman, AK Parti ve MHP Grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı.

TURLARDA EŞİTLİK BOZULMADI

İkinci turda ise Akın'ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18’er oy aldı.

Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen 1 oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.

Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

AK Parti Grubu, bir oy pusulasında önce "Akın" yazıldığını, ardından karalanarak "Kahraman" haline getirildiğini belirterek, bu oy pusulasının CHP adayı Kahraman lehine sayılmasının geçersiz olması yönünde itiraz etti. Ancak oturumu yöneten CHP’li Kahraman, itirazı kabul etmedi.

Bu kararla Akın ve Kahraman 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verildi.