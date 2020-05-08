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    Bayrampaşa’da pes dedirten 'sosyal mesafe' görüntüsü

    Bayrampaşa'da bazı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak bir grup satıcının köprü altında yere bezler sererek açtığı tezgahların başına akın etti.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 09:59
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    Bayrampaşa’da pes dedirten 'sosyal mesafe' görüntüsü

    Bayrampaşa Terazidere'de bir köprünün altında toplanan bir grup tezgah satıcısı adeta pazar kurdu.

    Satıcılar, bavul ve çantalarla getirdikleri ufak ev aletlerini köprü altında yere bezler sererek satışa sundu.

    Kısa sürede yoldan geçen vatandaşlar köprü altında toplanarak alışveriş yapmaya başladı.

    KORONAYA ALDIRIŞ EDİLMEDİ

    Çok sayıda vatandaşın dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına aldırış etmeden yakın temasta bulunması pes dedirtti.

    Satış yapan kişilerin yanlarında küçük yaşta çocukların olması da dikkat çekti.

    Kalabalık, uzunca bir süre köprü altında alışveriş yaparken, satıcılar kendilerini görüntüleyen gazeteciyi görünce apar topar toplanarak alandan hızlıca uzaklaşmaya çalıştı.

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