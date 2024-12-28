Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz

AA
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÜCRETSİZ HATLAR
Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
YENİ YILIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ HİZMETTE OLAN HATLAR
-Başkentray,
-Marmaray,
-İZBAN,
-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı
-Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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