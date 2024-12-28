Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz
AA

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı, yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÜCRETSİZ HATLAR

Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

YENİ YILIN İLK GÜNÜ ÜCRETSİZ HİZMETTE OLAN HATLAR

-Başkentray,

-Marmaray,

-İZBAN,

-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı

-Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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