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Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz

Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz Cumhurbaşkanı Kararına göre, yılbaşı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.