BBP Lideri Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz Seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’de açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ diyor. Biz de diyoruz ki; Ey Kılıçdaroğlu sana söz, seni sandığa gömeceğiz" dedi.

DHA

İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan BBP Genel Başkanı Destici, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum örgütlerine ziyaret etti.

Mustafa Destici, Sancaktepe’de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle de bir araya geldi.

Destici, "Kürtler kardeşimiz, PKK bu devletin, ülkenin ve milletin düşmanıdır diyoruz. Onun için PKK ile iş birliği yapanlara sert tepki gösteriyoruz. Bu devletin varlığının, ülkesinin bütünlüğü ve kardeşliğinin yanında duran hiç kimse PKK başta terör örgütleriyle iş birliği yapamaz, yol yürüyemez. Bunu yapıyorsa onlara hizmet ediyor demektir." dedi.

"Terörün kökünü kazıyacağız"

"Her gün Kandil’den ve HDP’den Kılıçdaroğlu’nu destekleyen açıklamaları var" diyen Destici şu ifadeleri kullandı:

HDP’nin eş başkanı 14 Mayıs’tan sonra terörist başı Öcalan dahil bütün teröristler serbest bırakılacak, Diyarbakır milletvekili adayı özerkliği de Afrin’i de Türk ordusundan geri alacağız diyor, bir başkası İmralı’nın kapısını kıra kıra terörist başını çıkartacağız diyor. Biz de oturup bunları dinleyecek değiliz, 14 Mayıs’ta milletimizle birlikte sandıkta size gereken dersi vereceğiz ve terörün kökünü kazıyacağız.

Millet İttifakı seçmenine çağrı

Türkiye’de ne kadar terörist ve uzantısı siyasi yapı varsa hepsinin Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini, buna rağmen ittifak ortağı Meral Akşener’in buna ses çıkarmadığını söyleyen Destici şöyle devam etti:

Bir Türk milliyetçisi, desteklediği cumhurbaşkanı adayı özerliği getireceğim, Suriye’nin kuzeyinde PKK devletini kabul edeceğim, Öcalan ve Demirtaş dahil tüm teröristleri çıkaracağım dediğinde gıkını çıkaramıyorsa onun ipi başkasının elindedir. Onun için ona, sen özde değil, sözde, fason milliyetçisin diyorum. Bunları söylüyorum, cevap vermek yerine hakaret ediyor. Sende yürek varsa, zerre kadar milli manevi duygulara sahipsen, ülkenin bütünlüğünü düşünüyorsan bu ülkenin devletine, bütünlüğüne ve milletin kardeşliğine göz dikenlere söz söylersin, bize değil.

"Oyları bölmeyelim"

Destici cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın kazanma şansı olmadığını sözlerine ekleyerek şu ifadeleri kullandı: