BBP Sivas İl Başkanı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Sivas siyasetini üzen haber...

Öğle saatlerinde kalp krizi geçiren ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VALİ YILMAZ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yayımladığı başsağlığı mesajında Polat'a Allah'tan rahmet diledi.

Şimşek, mesajında, "BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadesini kullandı.

"DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da mesajında şunları kaydetti:

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanımız, Kurucular Kurulu Üyemiz ve Kangal eski belediye başkanımız, kıymetli ağabeyim Ahmet Polat’ı, geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Davasına olan bağlılığı, mücadelesi ve duruşuyla her zaman hayırla yad edilecek kıymetli bir büyüğümüzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Büyük Birlik Partisi camiamıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.