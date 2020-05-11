BDDK 3 yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdı

BDDK'dan yapılan açıklamada, "3 yabancı banka yükümlülüklerini makul sürede yerine getirdi soruşturma devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), yurt dışında kurulu 3 bankaya getirdiği swap yasağını kaldırdı.

Üç bankayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

BDDK, 7 Mayıs'ta yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirmişti.

"SORUŞTURMA SÜRECEK"

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, dün verdiği röportajda, manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kaldırılabilir ama soruşturma sürecek." demişti.