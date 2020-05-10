BDDK Başkanı Akben'den 'manipülasyon' açıklaması

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, manipülasyon girişimlerine karşı gözdağı verdi.

YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GELİRSE İŞLEM YASAĞI KALDIRILABİLİR

Akben, üç bankanın yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağının kaldırılabileceğini ama soruşturmanın süreceğini belirtti.

BDDK geçtiğimiz günlerde Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirmişti.

"MUHATAB, MANİPÜLATİF BANKACILIK İŞLEMLERİ"

Akben finansal istikrarın zarar görmemesi için AB normlarında tedbirler aldıklarını ifade etti ve "Yönetmeliğin muhatabı manipülatif bankacılık işlemleridir. Amacımız haber ve analize dayalı yorumları engellemek değildir." yorumunu yaptı.

Salgın şartları düzeldiğinde uygulamaların eski haline döneceğini belirten Akben "Bankaların asli fonksiyonlarını yerine getirmeye dönük yaklaşımımız devam edecektir." şeklinde konuştu.