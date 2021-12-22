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    BDDK'dan telefon alacaklar için taksit ve kredi kararı

    BDDK, cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında, fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 12:55
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    BDDK'dan telefon alacaklar için taksit ve kredi kararı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nın sitesinde yayımlandı.

    5 BİN TL ÜZERİ TELEFONLAR İÇİN 6 AY TAKSİT

    Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

    BDDK dan telefon alacaklar için taksit ve kredi kararı #1

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