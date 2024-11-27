'Bebek Ölümlerini Araştıran Komisyon' çalışmalarına başladı

DHA

Bazı özel sağlık kuruluşlarında meydana gelen bebek ölümlerinin tüm yönleriyle incelenmesi ve bu sağlık kurumlarındaki yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin gözden geçirilerek gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı.

Toplantıya başlamadan önce, başkan Şan hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine başsağlığı dileyerek, şunları söyledi:

Komisyonumuz, tüm siyasi partilerin eşit katkılarıyla şeffaf ve tarafsız bir şekilde çalışmalarını sürdürecektir. Unutulmamalıdır ki bizler bir yargı merci değiliz. Anayasa'nın 98. ve Meclis İç Tüzüğü'nün 104. maddeleri gereğince, Meclis araştırması belirli bir konuda bilgi edinme amacı güder. Bu acı olay yargıya intikal etmiş olup, bebeklerin ölümlerine neden olan çete üyeleri adalet önünde hesap vermeye başlamıştır.

Başkan Şan, komisyonun amacının benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Bizim odaklanacağımız nokta, sağlık hizmetlerinde denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi olacak. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin daha şeffaf, adil ve erişilebilir hale gelmesi için öneriler geliştireceğiz.

"GECİKMESELERDİ 10 BEBEK HAYATINI KAYBETMEYECEKTİ"

Toplantıda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul'da gündeme gelen 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

Tüm ihmallerin detaylı bir şekilde raporlanarak hem İl Sağlık Müdürlüğü'ne hem de adliyeye iletilmesi gerekiyordu. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın da bu durumdan haberdar olduğunu kabul etmemiz gerekir. Eğer daha hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olsaydı, belki de 10 bebek hayatını kaybetmeyecekti. Çünkü bu bebeklerin hayatını kaybettiği süreçte, dinlemeler yapılırken ve İl Sağlık Müdürlüğü denetimine gidilirken, ciddi bir zaman kaybı yaşanmıştı.

"SAVCILIK NEDEN ARA YAKALAMA YAPMADI"

Olaylar sırasında savcılığın hem teknik hem de fiziki takip gerçekleştirdiğini belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu takipler sırasında bebeklere yönelik bir tehdit cümlesi ortaya çıkıyor. Bir ifadesinde, 'Öldür bebeği. Öldüreyim ama öldürsem de öldürmesem de bir sorun' şeklinde bir söylem geçiyor. Emniyet, savcılığa gerekli bildirimi yapıp yapmadı, bunu bilemiyoruz. Ancak savcılığın bu durumda neden bir ara yakalama işlemi yapmadığını da anlamış değiliz. Bununla birlikte, konuşmanızda tüm birimlerin en hızlı şekilde harekete geçtiğinden söz ettiniz.

"KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMENİZ GEREK"

İl Sağlık Müdürlüğü denetçilerinin 2023 yılında yaptığı denetimlerde iddiaya konu olan hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinde usulsüzlükler tespit ettiğini ancak hastanelerin 2024 yılının ekim ayında ruhsatlarının iptal edildiğini söyleyen Özer,şu ifadeleri kullandı:



Tüm bunlar ortadayken siz hem İl Sağlık Müdürlüğü'nü hem de Sağlık Bakanlığı'nı kusursuz görüyorsunuz ve buna ilişkin konuşma yapıyorsunuz. Yaptığınız bu konuşmanın üzerinden 24 saat bile geçmeden de burada araştırma komisyonuna başkan seçiliyorsunuz Sayın Başkan. Sizin tarafsızlığınızı ortaya koymanız gerekir. Özür dileyerek söylüyorum ki sizin başkanlığınızda yürüyecek bir komisyonun ne yazık ki tarafsızlığı sorgulanmaya mahkum olacak. Çünkü bu komisyon sadece kamuoyunda gündeme gelen çeteleri değil, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi sistemin yanlışlarını, eksiklerini, ihmali olan kamu görevlerini ki buna bakanlar, bakanlık personelleri denetim yapmakla sorumlu olanların hepsi dahildir. Sayın Şan, komisyon başkanlığı görevinden ayrılmanız gerektiği kanaatindeyiz.

Başkan Şan ise "Teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Tabii sizin şahsi kanaatiniz saygı duyuyoruz. Bizim burada amacımız kim haksız, kim suçlu, kim ne kadar ceza almalı değil" dedi.

Ardından söz alan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise bu olayın 17 hastane ve adı geçen 40 kişi ile sınırlı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

Bu komisyon sizin de vurguladığınız gibi yalnızca bebek ölümleriyle değil, özel sağlık sektörünün sunduğu tüm hizmetleri bir masaya yatıracak, mercek altına alacak bir perspektifle çalışacak. Bu bağlamda dönemin karar vericilerinden başlayarak bu tartışmaların yürütülmesinde büyük yarar var.

DEM PARTİLİ GERGERLİOĞLU: "HABERSİZ DENETİME GİDİLMELİ"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise çok gecikmeden harekete geçilmesi gerektiğini ve istismarların hala devam ediyor olabileceğini ifade etti:

Halen ölmek üzere olan, öldürülmek üzere olan bebekler olabilir. Lütfen bu konuda hepimiz duyarlı olalım. İstismar devam ediyor olabilir. Yakalanmayan kimseler olabilir. İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun eski bir alışkanlığı vardı. Son zamanlarda bıraktı. Bu tür ağır ihlaller oluşturan durumlarda haber vermeden gitmek lazım Sayın Başkan. Haber vererek gidersek tüm önlemler alınır, hiçbir şey görmeden bir gezinti yapıp döneriz. Lütfen bu konuda duyarlı olalım.

Gergerlioğlu ayrıca, komisyonda, bebeği ölen mağdur ailelerin de dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

Bana bir başvuru vardı, bütün bu olaylar çıkmadan 2 yıl önce şu anda kapatılan bir hastaneyle ilgili şikayeti olan, bebeği orada zarar gören bir kişi var. Sağlık Bakanlığı'na o kişinin bebeği hakkında soru önergesi vermiştik. Bu kişi de 2 yıldır Sağlık Bakanlığı'ndan sonuç bekliyor.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise iddianameye dahil edilmeyen, hastanelerde çalışanların komisyonda dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Komisyonun her perşembe saat 11.00'de toplanmasına karar verildi, ardından toplantı sona erdi.