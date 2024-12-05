Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu toplantısında ses kayıtları paylaşıldı

DHA

Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu'nun toplantısı sürerken bu kez komisyon, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplandı.

Komisyonda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu da yenidoğan çetesi davasının soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

TOPLAM 300 KİŞİ DİNLENDİ

Hacıfazlıoğlu, CİMER'e ilk şikayetin 27 Mart 2023 tarihinde yapıldığını, 2 Mayıs 2023 tarihinde ise olağan dışı denetimlerin yapıldığını bildirdi.

Hacıfazlıoğlu, denetimlerin ardından 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulduğu aktardı.

Hacıfazlıoğlu, 20 Haziran 2023 tarihinde teknik, fiziki takip ve telefon dinlemesi için hakimden izin alındıktan sonra bu sürecin, 2024 yılı şubat ayına kadar devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte yapılan 9 ayrı dinleme kararı ile toplam 300 kişinin dinlendiği öğrenildi.

"HER TÜRLÜ USULSÜZLÜĞÜ AÇIĞA ÇIKARTTILAR, ÇOMAK SOKTULAR KOVANIMIZA"

Hacıfazlıoğlu, 25 Eylül 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından neonatolog (yenidoğan yoğun bakım) uzman hekimlerden oluşturulan denetim ekiplerinin, savcılık ve emniyetle iş birliği içinde olağandışı eş zamanlı denetimler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hacıfazlıoğlu, eş zamanlı yapılan teknik takibe yansıyan ve en önemli delilleri oluşturan tape (İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kaydedilmesi) kayıtlarını da paylaştı.

Denetim sırasında elde edilen ve paylaşılan örnek bazı görüşmelerde şunlar yer aldı:

"- F.S.: Bizimkilere fiili girmişler hemen sabah aynı anda eş anlı girmişler hepsine.

- C.H.K.: Her türlü işi yolsuzluğu her türlü usulsüzlüğü açığa çıkarttılar. Çomak soktular kovanımıza.

- H.B.G.: Adamlar her tarafı basmış bütün epikriz dosyalarını inceliyorlar eş zamanlı her yere girdiler eş zamanlı şafak operasyonu yapar gibi girdiler.

- H.D.T.: Normal değil ya ben hayatımda böyle denetim görmedim abi yıllardır. İl sağlık müdürü dedi, sağlık bakanından sonraki en yetkili kişi size kafayı takmış diyor. İl sağlık müdürü dedi, hayatımda bu kadar ciddi bir olay hiç görmedim dedi.

-C.A.: Evet evet, hepsini didiklediler bizde de öyle bütün kan sonuçlarına kadar baktılar.

-S.Ş.: Hasta dosyaları epikrizler arşivden 115 tane dosya çıkarttırdılar, fotokopilerini istediler sonra epikrizlerle şeyler. Hastalar uyumlu mu yok entübe gösterilmiş akciğer filmi göster, çok kötüydü Doğukan, epikrizleri veremedik o ayrı bir durum.

-E.A.: Valla hocam her şeye bakıyorlar işte neden burada, tek hemşire var moladakiler yokken burada kim var ona bile taktılar."