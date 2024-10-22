Bebek ölümlerini araştırmak için TBMM'de komisyon kuruldu

İHA

Türkiye, yenidoğan servislerinde sortaya çıkan skandalla sarsıldı. Birçok özel hastanenin, çalışanlarının ve dahi kamu görevlilerinin dahil olduğu yenidoğan çetesi yüzünden bazı aileler çocuklarını kaybeti, bazıları da çocukları hasta edilerek mağdur edildi.

TBMM, YENİDOĞAN SKANDALINI ARAŞTIRACAK

TBMM Genel Kurulu'nda özel hastanelerin kanunsuz faaliyetlerine ilişkin uygulamalarına yönelik araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili görüşme yapıldı.

Görüşmelerin sonunda komisyon kurulması kabul edildi. Komisyon 3 ay görev yapacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.