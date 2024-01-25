Bedelli askerlik yapacak gençler dikkat! Askerlerin celp tarihleri belli oldu Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılında silahaltına alınacak bedelli askerlerin celp ve sevk tarihlerine ilişkin sosyal medyadan hesabından açıklama yaptı.

DHA

Askere gidecek yaşa gelen binlerce gencin merakla beklediği bedelli askerlik detayları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz."

2024 bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu

Bu kapsamda MSB'nin resmi sayfasında yayınladığı 2024 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusunda yer alan bilgiler şu şekilde:

Yeniden bedelli askerlik hakkı olmayacak

25 Ocak 2024 tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler, yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecektir.

Bedelli askerlik yapacak gençlerin sevk tarihleri

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Sevk tarihini 3 kez erteleme şansı olacak

Yükümlüler, talepleri doğrultusunda celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2024 yılı içinde olmak kaydıyla e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecek.

Sevk tarihinde gitmeyenlerin bedelli hakları yanacak

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar, yoklama kaçağı olacak.

Birliğine katılmayanların yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini er statüsünde yerine getireceklerdir.

Bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 TL'ye yükseldi

Yeni yılda yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de ortaya çıktı.

Yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükseldi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)