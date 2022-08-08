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    Bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu

    Bedelli askerlik ücretinin 80 bin TL'ye yükselmesinin ardından, temmuz ayında 93 bin kişinin başvurduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 18:00
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    Bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu

    Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlere yönelik 2022'nin ilk yarısı için 56 bin 507 TL'lik bir ücret açıklanmıştı.

    2022'nin ikinci yarısı için ücret 80 bin 63 TL'ye yükseltildi.

    Bunun yanı sıra 550 bin kişilik yoklama kaçağı ve bakaya stoku bulunuyor.

    Temmuz ayında 93 bin kişi başvurdu

    Yoklama kaçağı veya baka olanların ise, bedelli ücreti dışında her ay için bin 167 TL ek ödeme yapması gerekiyor.

    Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre temmuz ayından bu yana bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu.

    Bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu #1

    Limitler dolmadı

    Temmuz ayında bedelli askerlik için 93 bin kişi başvuru yaptı. Şu ana kadar yapılan başvurularda limitlerin dolmadığı aktarıldı.

    Habere göre, 120 bin sayısına ulaşılmasının beklendiği, bunun TSK'nın tolere edebildiği bir sayı olduğu aktarıldı.

    Bedelli askerlik başvurularında 140 bin gibi bir rakama ulaşıldığında ise başvuranlar arasından kura çekilmesi yoluna gidiliyor.

    Bedelli askerliğe başvuranların sayısı belli oldu #2


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