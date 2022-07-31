Bedirhan bebek ve annesinin şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti

PKK tarafından yola tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan, şehadetlerinin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

4 yıl önce PKK'lı teröristlerce yola koyulan bombanın patlamasıyla Bedirhan bebek ile asker eşi olan Nurcan Karakaya şehit oldu.

Bedirhan bebek henüz 10 aylık, annesi Nurcan Karakaya ise 25 yaşındaydı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleşen olayda, astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken şehit olan Karakaya ve bebeği olayın yıl dönümünde anıldı.

Tören düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Gökhan Dolaş, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir ve kardeşleri katıldı.

"Her an aklımda"

Kızı ve torununu çok özlediğini söyleyen anne Suudiye Demir, "Kızım ve torunum şehit olalı 4 yıl oldu. Hiç unutamıyoruz. Buraya 2 hafta bir gelip ziyaret ediyorum. Aynı acı, aynı keder. Allah kimseye vermesin zor bir şey. Onlarsız geçen 4 sene çok zor. Her an aklımda, unutamıyorum" dedi.

Dua edildi

DHA'nın aktarımına göre; Törende İlçe Müftüsü Tayyip Koçer tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Kaymakam Gökhan Dolaş, mezarlara gül bıraktı.



























