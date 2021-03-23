Bediüzzaman nedir, ne demek? Bediüzzaman ne anlama gelir?

Bediüzzaman kelimesi, Said Nursi'nin ölüm yıl dönümü olmasıyla birlikte gündeme geldi. Bediüzzaman kelimesinin ne anlama geldiği araştırma konusu oldu. Peki, Bediüzzaman nedir, ne demek?

23 Mart 1960 tarihinde Urfa’da vefat eden İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi, bugün ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Vatandaşlar, 'Bediüzzaman' kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyor.

Peki, Bediüzzaman nedir, ne demek? TDK Bediüzzaman ne anlama gelir?

BEDİÜZZAMAN NEDİR, NE DEMEK?

Bedia kelimesi; eşi benzeri olmayan, hayret verici güzellikte olan, benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren, kimseye benzemeyen, Hâlık ve Hallak-ı cihan olan, beğenilen, yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan anlamlarına gelmektedir.

Bediüzzaman kelimesi ise, zamanında kendisi gibi görülmeyen ve kimseye benzemeyen demektir. Zamanın harikası ve asrın mükemmel insanı olarak iki farklı yapı üzerinden ele almak ve ifade edilebilir.

özellikle eski dönemlerde lakap olarak kullanılan Bediüzzaman, genellikle değerli bir insanı anlatmak ve onu ölümsüzleştirmek için kullanılmaktadır. Kişinin döneminin mükemmel insanı olduğunu ve hatta Asrın insanı olduğuna yönelik bir lakap olarak da öne çıkmaktadır.