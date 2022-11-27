Bekçi alımı başvuruları ne zaman? 2023 Polis Akademisi bekçi başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Bekçi alımı başvuruları ne zaman? 2023 Polis Akademisi bekçi başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2023 bekçi alımı başvuru tarihi merakla takip ediliyor. Peki Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı yapılacak olan çarşı ve mahalle bekçileri için kılavuz yayınlandı mı?

2023 yılında yapılacak bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında 2022 sene bekçilik mülakat sınavı duyurusu yayımlanmıştı. Önümüzdek senenin ise müracaat tarihleri yeni adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Peki bekçi alımı başvuruları ne zaman?

2023 Bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı hakkında henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 senesi bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen sürüyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından belirlenmiş olacak. 2023 senesi bekçi alımı ile ilgili açıklamalar geldiği zaman sayfamızda yer vereceğiz.

Başvuru şartları belli oldu mu?

Bekçilik başvuru şartları sorgulanıyor. Şartlar, yayımlanan kılavuz ile netleşiyor. Kılavuz henüz yayınlanmadı ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şunlardı:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise ya da dengi okul mezunu olmuş olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis ya da altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, 4/4 Bekçi alımı başvuruları ne zaman 2023 Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçisi başvuru kılavuzu için tarih detayı

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.