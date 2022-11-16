Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 2022/1 bekçilik mülakat sonuçları!

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM 2022/1 bekçilik mülakat sonuçları!

Bekçilik mülakatları sonuçları için geri sayım başladı. Mülakata katılan adaylar, "Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü belirli dönemlerde bekçi alımı için sınav ve mülakatlar düzenliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları için fiziki yeterlilik ve sözlü mülakatlara katılan adaylar EGM’den açıklama bekliyor.

Bekçilik sözlü mülakatlarında adaylara genel kültür sorularından hazırlanan konular verilerek adaylara sunum yapması için belirli bir süre veriliyor.

Mülakatlarda adayın konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden isteneni kavraması, özgüveni ve ifade etme yeteneği test ediliyor. Peki Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Bekçilik mülakatları açıklandı mı?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yok. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2022 bekçi maaşları ne kadar?

Ocak ayında yapılan zamla birlikte; İlkokul mezunu bekçi maşı 6 bin 535 TL, Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL ve Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL olmuştu. 2022 Temmuz zammının ardından bekçi maaşları şu şekilde;

İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 10.920 TL olacak.