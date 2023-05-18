Bekir Bozdağ: Türkiye'de değişmesi gereken muhalefettir Şanlıurfa'da konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "14 Mayıs seçim sonuçları bir değişim sürecinin de başlangıç tarihidir. 28 Mayıs'tan sonra pek çok partide tartışma olacak, yönetimlerinde değişim olacaktır. Türkiye'de iktidar sorunu değil muhalefet sorunu var. Değişmesi gereken iktidar değil muhalefettir” dedi.

ensonhaber.com

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçim bölgesi olan Şanlıurfa'da AK Parti İl binasında seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, 14 Mayıs’ta yapılan seçimde Şanlıurfa’da büyük bir başarı kazandıklarını belirtti.

Bakan Bozdağ, “İnşallah 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde de Şanlıurfa, Cumhurbaşkanımıza 14 Mayıs’ta verdiği destekten daha yüksek bir oranda destek vererek büyükşehirler içerisinde Türkiye birincisi olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

"Canımız yansa da milletimizin geleceğini, ülkemizin bekasını kimseye çiğnetmeyeceğiz"

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Bozdağ, “Canımız yansa da milletimizin geleceğini, ülkemizin bekasını kimseye çiğnetmeyeceğiz. Türkiye'nin terör ile etkin, kararlı, sürekli mücadelede kesintisiz devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nda terörden arınmış ve terörün sona erdiği bir Türkiye'yi evlatlarımıza bırakmak, ülkemizi huzur, barış ve güven adası haline getirmek temel hedeflerimizin başında yer almaktadır. Bu nedenle bu hedefi gerçekleştirmek için yeni dönemde de aynı güçle terörle etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

"Helalleşme adı altında hesaplaşma siyaseti kaybetmiştir"

14 Mayıs seçim sonuçlarının bir değişim sürecinin de başlangıç tarihi olduğunu vurgulayan Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

“Avrupa’nın, Amerika’nın ve terör örgütlerinin stratejileri değil, Anadolu'nun irfanı kazandı ve milletimiz büyük bir basiret ve ferasetiyle olup bitenleri değerlendirdi ve sandığa iradesini yansıttı. Sandıktan çıkan sonuçlara baktığımızda vatandaşımızın çok net bir şekilde mesajlarını verdiğini görüyoruz. Nedir o? Parlamentodaki çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdi ve yasama çoğunluğu, yasama iktidarı Cumhur İttifakı'nındır demek suretiyle parlamentoya dönük iradesini ortaya koydu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri ile milletimizin oyalanmaması gerektiğini bu seçim göstermiştir. İktidarda değil muhalefette değişim ihtiyacını göstermektedir. Milletimiz Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın açık ara seçileceğinin işaretini vererek değişimin muhalefette olması gerektiğini ortaya koymuştur. 14 Mayıs seçim sonuçları bir değişim sürecinin de başlangıç tarihidir. 28 Mayıs'tan sonra pek çok partide tartışma olacak, yönetimlerinde değişim olacaktır. Bu milletin de gördüğü, sandıkta verdiği bir talimattır. 'Ya bırakın ya da aranızda bu işi halledin' talimatı vermiştir. Türkiye'de iktidar sorunu değil muhalefet sorunu var. Değişmesi gereken iktidar değil muhalefettir. Masanın da dağılması anlamına geliyor sonuçlar. Kin ve intikam duyguları ile siyaset yapanlara millet taviz vermeyeceğini göstermiştir. Kin siyaseti, nefret siyaseti kaybetmiştir. Helalleşme adı altında hesaplaşma siyaseti kaybetmiştir. Milletimiz buna geçit vermeyeceğini sandıkta ortaya koymuştur.”

"Yalan üstüne yalan söylediler ve bu yalanları karşı da millet bunları çok net bir şekilde gördü"

Muhalefetin seçim başarısızlıklarını gizlemek için büyük bir gayretin içerisine girdiğini aktaran Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti: