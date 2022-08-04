Bekir Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize cevap yok

NATO'ya üye olma süreci devam eden İsveç ve Finlandiya'dan teröristlerin iadesini talep ettiklerini belirten Bekir Bozdağ, iki ülkeden de henüz cevap alamadıklarını söyledi.

İsveç ve Finlandiya, artan Rus tehdidine yönelik NATO'ya üye olmak için girişimlere başladı.

Terör örgütlerine yardım eden iki ülke ilk önce Türkiye'nin vetosuna takıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından 3 ülke bir araya gelerek, İspanya'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde yazılı mutabakata imza attı.

Mutabakat doğrultusunda Türkiye, iki ülkeden de barındırdıkları teröristleri iade etmelerini istedi.

Türkiye, talepleri yerine getirilmezse anlaşmadan çekileceğinin altını çizdi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci devam ederken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İsveç ve Finlandiya'dan iade taleplerimize cevap gelmedi"

Türkiye gazetesine konuşan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği kapsamında, Türkiye’nin bu ülkelerden talep ettiği teröristlerle ilgili henüz bir cevap gelmediğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya hükümetlerini bu süreçte takip edeceklerini belirten Bozdağ, iki ülkenin sözlerini tutması durumunda Türkiye'nin de yapılan anlaşmaya sadık kalacağını ifade etti.

"İsveç ve Finlandiya hükümetlerini takip edeceğiz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi.

"Toplam 33 teröristle ilgili daha önce Türkiye’nin talepleri vardı. Biz bu taleplerin bir kısmını yeniledik, yeni olanları da kendilerine ilettik ama şu ana kadar bize resmi kanaldan gelmiş herhangi bir cevap yok. Ama medyada ‘İsveç’te şöyle karar verildi, böyle kararlar çıktı’ diye haberler yer aldı ama bize yansıyan bir şey şu ana kadar yok. Dolayısıyla biz İsveç ve Finlandiya hükümetlerini bu süreçte takip edeceğiz. Sözlerini tutarlarsa ne ala.

"Sözlerini tutarlarsa Türkiye gerekli adımı atacak"

İsveç ve Finlandiya, Almanya, Fransa hepsi PKK’nın da FETÖ’nin de kuluçka yuvası. Bir yandan her türlü faaliyetlerini polisin gözetim ve denetimi altında güvenlik bir şekilde yapmalarına izin veriyorlar. Diğer yandan terörist devşirmelerine, eğitimlerine göz yumuyorlar. Öte yandan da pek çok silah dahil nice destekler oralarda buluyorlar. NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya hükümeti verdiği sözleri yerine getirirse Türkiye sürecin tamamlanması için sözünde durarak gereken adımı atacak ama yerine getirmedikleri takdirde Türkiye bu konuda yine sözünü tutacak gereken adımı atmayacaktır."