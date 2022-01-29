Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hayatı ve kariyeri

Abdülhamit Gül'ün görevden affını istemesiyle boşalan Adalet Bakanlığı koltuğuna Bekir Bozdağ atandı. Peki Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında? İşte Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hayatı ve kariyeri.

29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ atandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Bekir Bozdağ'ın hayatı ve kariyerine dair bilgiler araştırma konusu oldu.

25 Aralık 2013 ve 6 Mart 2015 tarihleri arasında da Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ, yerini 19 Temmuz 2017'de Abdulhamit Gül'e devretmişti.

61. ve 65. hükümette başbakan yardımcısı olarak görev alan Bozdağ, hükümet sözcülüğü de yapmıştı.

Peki Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı? İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hayatı ve biyografisi...

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dünyaya gelen Bekir Bozdağ'ın baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Bekir Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirSen Bozdağ, serbest avukat olarak çalıştı.

Fazilet Partisi Akdağmadeni (Yozgat) Belediye Başkan Adayı (1999) oldu ve Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu. 22, 23, 24, 26 ve 27. Yasama Dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Yasama Döneminde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Döneminde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanı fahri Başdanışmanlığı görevinde (2015) bulunan Bekir Bozdağ, 27. Yasama Döneminde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bekir Bozdağ, evli ve iki çocuk babasıdır.