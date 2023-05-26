Bekir Bozdağ kira artışı hakkında konuştu: Taslak kanun teklifi çalışmamız tamamlanmış durumda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışı düzenlemesine ilişkin "Seçim bitti, parlamento faaliyete geçtikten sonra inşallah bu kanun teklif taslağını, yasalaşması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubuna ve parlamentoya ileteceğiz. Ve akabinde yasalaşma süreci gerçekleşecektir" dedi.

AA

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında fahiş kira zammı var...

Türkiye'nin kaderini değiştirecek seçimlere geri sayım sürerken, yurdun son yılların en önemli gündem maddelerinden birisi de artan kira fiyatları..

Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur etmeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kira artışıyla ilgili açıklamasının hatırlatması üzerine açıklama yaptı.

"Mahkemeden önce arabuluculuğu şart koşan bir yasal değişiklik yaptık"

Adalet Bakanlığı olarak alınması gereken tedbirlere yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

Taslak kanun teklifi çalışmamız tamamlanmış durumdadır. Seçim bitti, parlamento faaliyete geçtikten sonra inşallah bu kanun teklif taslağını, yasalaşması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubuna ve parlamentoya ileteceğiz.



Ve akabinde yasalaşma süreci gerçekleşecektir. Şu anda hazırlıklarımız tamam. Adımımızı parlamento faaliyete geçtikten sonra süratle atacağız. Arabuluculukla ilgili düzenleme biliyorsunuz daha önce çıktı ve şu anda yürürlükte.



Kira ihtilaflarının mahkemeye gitmeden arabuluculuk marifetiyle çözülmesi hem bizim kültürümüze hem bizim medeniyetimize hem de komşuluk anlayışımıza daha uygun düştüğü için biz kira ihtilaflarında da mahkemeden önce arabuluculuğu şart koşan bir yasal değişiklik yaptık.



Şu anda bu değişiklik de yürürlükte. Bu da elbette meyvelerini verecektir.

"Bizim hazırlıklarımız dediğimiz gibi tamam"

Fahiş kira artışları karşısında vatandaşlarımızı korumak, öte yandan mülk sahiplerinin de hak ve hukukunu koruyarak her iki tarafı koruyan dengeli ve herkesin kabul edeceği, vatandaşlarımızın doğru diyeceği bir adımı önümüzdeki dönemde de artıracağız.



Çünkü bazı düzenlemeler yaptırımı olmadığı takdirde etkinliği azalıyor. Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlayan, temmuz ayında sona erecek düzenlemeye bir müeyyidesi yasalarda yok.



O nedenle yeni dönemde bu konuyla ilgili özel bir müeyyide düzenlemesi de getireceğimizi buradan ifade etmek isterim.



Bizim hazırlıklarımız dediğimiz gibi tamam. Parlamento faaliyete geçtikten sonra da bunların yasalaşma süreci inşallah başlayacak.

"Yasa yürürlüğe girdikten sonra göreceğiz"

Bakan Bozdağ, "Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından kamuoyunda bir rahatlama olur mu?" şeklindeki soru üzerine, yasa yürürlüğe girdikten sonra bunun hep birlikte görülebileceğini vurguladı.